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Пикачу отправляется в шахты — для Palword делают мод с настоящими покемонами

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Pokemon GO.
Фото Niantic

Для Palworld делают модификацию, добавляющую настоящих покемонов.

Никто и подумать не мог, что это произойдет так быстро, но первый ролик с Пикачу и другими культовыми карманными монстрами уже появился в сети.

Palworld. Антон Логвинов: Palworld — это плохая Зельда, плохая ферма про покемонов и плохой выживач

Ранее разработчики Palworld заявили, что не боятся судебных исков от японской корпорации, так как перед релизом их игру проверяли юристы и не нашли в ней ничего, что могло бы нарушить чьи-то авторские права.

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