Пикачу отправляется в шахты — для Palword делают мод с настоящими покемонами

Для Palworld делают модификацию, добавляющую настоящих покемонов.

Никто и подумать не мог, что это произойдет так быстро, но первый ролик с Пикачу и другими культовыми карманными монстрами уже появился в сети.

Ранее разработчики Palworld заявили, что не боятся судебных исков от японской корпорации, так как перед релизом их игру проверяли юристы и не нашли в ней ничего, что могло бы нарушить чьи-то авторские права.