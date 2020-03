Natus Vincere сыграют с RNG в стартовом матче ESL One Los Angeles 2020

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 объявили стартовые пары группового этапа. Natus Vincere попали в один квартет с Team Secret, а в первом матче команда сыграет с Royal Never Give Up. Virtus.pro начнет выступление на мейджоре со встречи с beastcoast.

Участников ESL One Los Angeles 2020 разделили на четыре группы. Команды сыграют по системе GSL со встречами до двух побед. По два лучших коллектива попадут в верхнюю сетку плей-офф, а остальные — в нижнюю. Первый раунд матчей на вылет проведут в формате best-of-1.

ESL One Los Angeles 2020 пройдет с 15 по 22 марта в США. 16 коллективов разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit.