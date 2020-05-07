Natus Vincere покинули DreamHack Spring Showdown

Natus Vincere заняли 19-е место в турнирной таблице DreamHack Spring Showdown по PUBG и лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата. Коллектив Арсения «ceh9» Иванычева заработал 56 очков по итогам двух этапов групповой стадии.

Team Phantom также покинула турнир, остановившись на 22-м месте с 47 очками. Лидером группового этапа стала Team Liquid, набрав 119 баллов. В плей-офф также прошли UNITY, Tactical Nuclear Penguins, TORNADO ENERGY и другие команды. Дата начала плей-офф чемпионата будет объявлена позднее.

Основная стадия DreamHack Spring Showdown проходит с 2 по 10 мая в онлайне. 24 коллектива разыгрывают 15 тысяч долларов.