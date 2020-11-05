Мэр Лондона намерен привлечь киберспорт для борьбы с безработицей среди молодежи

Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею использовать киберспортивные турниры для просветительской деятельности и борьбы с безработицей среди молодежи. Его программа Sport United выступила спонсором организации LDN UTD, которая проведет специальный ивент вместе с несколькими университетами Лондона.

«В последний год рост киберспорта был значительным, — сказал мэр. — Эта отрасль генерирует миллионы фунтов стерлингов для нашей экономики, а также создает столь необходимые рабочие места для нашего сообщества. Особенно здесь, в Лондоне. С таким ростом индустрии приходит и уровень ответственности. Я горжусь тем, что моя программа Sport United может помочь в финансировании организации LDN UTD, которая использует свою платформу и возможности в сфере киберспорта».

Мероприятие под названием The LDN UTD Inter-Borough Esports Championships станет площадкой для работы с молодежью из четырех районов Лондона — Кингстона, Луишема, Хакни и Ламбета. Организаторы планируют провести открытые турниры по FIFA 21 и NBA 2К21, параллельно которым пройдут несколько цифровых семинаров от Стаффордширского университета, Салфордского университета и Университета Восточного Лондона. Лекции будут посвящены теме поиска работы в индустрии киберспорта. Например, молодым людям предложат пройти курсы по видеомонтажу, SMM и графическому дизайну.

Для привлечения молодежи организаторы пообещали пригласить нескольких именитых киберспортсменов. Одним из них станет игрок FaZe Clan в дисциплине FIFA Тассал «Tass» Рушан.