Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Мэр Лондона намерен привлечь киберспорт для борьбы с безработицей среди молодежи

18:00

Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею использовать киберспортивные турниры для просветительской деятельности и борьбы с безработицей среди молодежи. Его программа Sport United выступила спонсором организации LDN UTD, которая проведет специальный ивент вместе с несколькими университетами Лондона.

«В последний год рост киберспорта был значительным, — сказал мэр. — Эта отрасль генерирует миллионы фунтов стерлингов для нашей экономики, а также создает столь необходимые рабочие места для нашего сообщества. Особенно здесь, в Лондоне. С таким ростом индустрии приходит и уровень ответственности. Я горжусь тем, что моя программа Sport United может помочь в финансировании организации LDN UTD, которая использует свою платформу и возможности в сфере киберспорта».

Мероприятие под названием The LDN UTD Inter-Borough Esports Championships станет площадкой для работы с молодежью из четырех районов Лондона — Кингстона, Луишема, Хакни и Ламбета. Организаторы планируют провести открытые турниры по FIFA 21 и NBA 2К21, параллельно которым пройдут несколько цифровых семинаров от Стаффордширского университета, Салфордского университета и Университета Восточного Лондона. Лекции будут посвящены теме поиска работы в индустрии киберспорта. Например, молодым людям предложат пройти курсы по видеомонтажу, SMM и графическому дизайну.

Для привлечения молодежи организаторы пообещали пригласить нескольких именитых киберспортсменов. Одним из них станет игрок FaZe Clan в дисциплине FIFA Тассал «Tass» Рушан.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/mer-londona-sadik-khan-nameren-privlech-kibersport-dlya-borby-s-bezraboticei-sredi-molodezhi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир