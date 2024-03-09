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9 марта, 18:55

Меллстрой продолжает разбрасываться деньгами — за что трэш-стример подарит миллиард рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mellstroy.
Фото Соцсети

Трэш-стример Mellstroy решил продолжить неблагоразумную трату денег и пообещал подарить миллиард рублей.

Mellstroy.
Фото Соцсети

Для того, чтобы стать богаче на один миллиард, желающим придется полететь на Луну и оставить там фотографию стримера или же его никнейм. После этого нужно будет привести Мэллстрою доказательства и получить свои деньги.

Mellstroy. Парень заставил Мистера Биста подписаться на стримера из Белоруссии и получил за это 150 миллионов рублей

Ранее Мэллстрой уже раздал баснословные суммы за то, что его аудитория заставила футболиста Килиана Мбаппе, ютубера Мистера Биста и музыканта Дрэйка подписаться на соцсети стримера.

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