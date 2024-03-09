Меллстрой продолжает разбрасываться деньгами — за что трэш-стример подарит миллиард рублей

Трэш-стример Mellstroy решил продолжить неблагоразумную трату денег и пообещал подарить миллиард рублей.

Mellstroy. Фото Соцсети

Для того, чтобы стать богаче на один миллиард, желающим придется полететь на Луну и оставить там фотографию стримера или же его никнейм. После этого нужно будет привести Мэллстрою доказательства и получить свои деньги.

Ранее Мэллстрой уже раздал баснословные суммы за то, что его аудитория заставила футболиста Килиана Мбаппе, ютубера Мистера Биста и музыканта Дрэйка подписаться на соцсети стримера.