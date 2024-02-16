Медведь или человек? Авторы «Смуты» удивили игроков новым персонажем

Разработчики «Смуты» показали нового противника, и не простого, а самого необычного, которого главный герой может повстречать в игре.

В видео показано нечто напоминающее антропоморфного медведя, что не может не вызывать ассоциаций с Baldur's Gate 3. Впрочем, если присмотреться, то становится ясно, что никакой это не медведь, а человек, натянувший на себя шкуру зверя и, видимо, использующий его когти в качестве оружия.

Выходит «Смута» уже 4 апреля.