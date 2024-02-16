Microsoft сдалась — на консолях конкурентов выйдут сразу 4 эксклюзива



Неудачи Xbox заставили Microsoft смириться с реальностью — теперь эксклюзивы платформы начнут появляться и на других платформах. Впрочем, речь идет далеко не о каждой игре — пока объявлено о том, что на PlayStation выйдет четыре игры, и это будет не Starfield или новый «Индиана Джонс».

Судя по слухам, речь идет о Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded. Кроме того, уже 28 марта в каталоге Game Pass появится Diablo 4, в том числе и на ПК. Также было официально объявлено о том, что консоль нового поколения уже находится в разработке, о чем было известно благодаря опубликованным документам с судебного процесса.