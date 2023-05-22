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Сегодня, 17:50

Lazar высказался о победе УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Virtus.pro Иван Lazar' Лазарев высказался о победе УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Кстати, было очень много поздравлений с разных сторон. Не всем успеваю ответить, всех благодарю. Из киберспорта поздравил Миша Артемьев, с которым мы вместе работали в Virtus.pro. Эмин Антонян очень сильно мне помогал, когда я решил уйти из баскетбола в киберспорт. На его поздравление в первую очередь ответил. Так что это частично победа киберспортивной тусовки и Virtus.pro», — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

Иван Lazar' Лазарев, выступая на позиции центрового в составе казанского УНИКСа, обыграл вместе с командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1). Благодаря данной победе УНИКС впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lazar-o-pobede-uniksa-v-edinoi-lige-vtb-eto-chastichno-pobeda-virtus-pro-253064/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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