Культовую Resident Evil 2 воссоздали на движке Source — поиграть можно бесплатно

Энтузиаст с ником Blood_Wraith создал полностью рабочий ремейк Resident Evil на движке от Half-Life 2.

Resident Evil 2: Source. Фото Blood_Wraith

Игрок сможет не только побродить по локациям из культового хоррора, но и полностью пройти игру — рабочими в моде оказались даже головоломки из оригинала.

Также в модификации доступны оружие из Resident Evil 2 и любимый фанатами серии нож М9.

Скачать мод можно совершенно бесплатно — наличие Half-Life 2 для него необязательно.