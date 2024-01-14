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Сегодня, 16:29

В новую игру от создателей WarCraft и StarCraft можно будет поиграть бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Stormgate.
Фото Frost Giant Studios

Stormgate от выходцев из Blizzard получит бесплатный бета-тест для всех желающих.

Stormgate — бесплатная стратегия в реальном времени, разработанная людьми, ответственными за Warcraft 3 и Starcraft 2. По сюжету действие происходит во время войны между человечеством и инопланетными захватчиками. Кампанию можно будет проходить, как в соло, так и вместе с друзьями.

Stormgate.
Фото Frost Giant Studios

Игра станет доступной с 5 по 12 февраля.

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