В новую игру от создателей WarCraft и StarCraft можно будет поиграть бесплатно

Stormgate от выходцев из Blizzard получит бесплатный бета-тест для всех желающих.

Stormgate — бесплатная стратегия в реальном времени, разработанная людьми, ответственными за Warcraft 3 и Starcraft 2. По сюжету действие происходит во время войны между человечеством и инопланетными захватчиками. Кампанию можно будет проходить, как в соло, так и вместе с друзьями.

Stormgate. Фото Frost Giant Studios

Игра станет доступной с 5 по 12 февраля.