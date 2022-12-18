KENSI считает, что в нынешнее время победителем турнира может стать любая команда

Профессиональный игрок CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал, что думает о текущей мете в CS:GO.

— Действительно ли сейчас в CS:GO такая мета, что нет команды как раньше, которая держит планку на все турниры?

— Такая команда появляется, но на небольшой период времени, как в эру Astralis. Natus Vincere сделала свою мини-эру, когда выиграла мейджор. FaZe была главным фаворитом на всех турнирах до и после победы на мейджоре. В нынешнее время конкуренция очень сильная — каждая команда может победить каждую, — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

BLAST Premier: World Final 2022 проходит с 14 по 18 декабря в Абу-Даби.