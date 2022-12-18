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Сегодня, 10:37

KENSI считает, что в нынешнее время победителем турнира может стать любая команда

Виктория Кравченко
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Профессиональный игрок CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал, что думает о текущей мете в CS:GO.

— Действительно ли сейчас в CS:GO такая мета, что нет команды как раньше, которая держит планку на все турниры?

— Такая команда появляется, но на небольшой период времени, как в эру Astralis. Natus Vincere сделала свою мини-эру, когда выиграла мейджор. FaZe была главным фаворитом на всех турнирах до и после победы на мейджоре. В нынешнее время конкуренция очень сильная — каждая команда может победить каждую, — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

BLAST Premier: World Final 2022 проходит с 14 по 18 декабря в Абу-Даби.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-v-nynesnee-vremya-kazdaya-komanda-mozet-pobedit-kazduyu/
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