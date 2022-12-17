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Сегодня, 04:20

Энтузиаст перевел 1,8 миллиона слов, чтобы сделать локализацию Kingdom Come: Deliverance

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance объявили, что теперь у игры появилась локализация на бразильском португальском языке.

Пользователь с ником mundonasher самостоятельно перевел около 1,8 миллиона слов в игре и отправил студии Warhorse Studios свою работу, которую впоследствии сделали официальной локализацией игры.

«Мы очень рады тому, что теперь множество геймеров смогут насладиться историей Индржиха на своём родном языке. Это стало возможным благодаря одному из наших преданных фанатов из Южной Америки. Он самостоятельно перевёл более 1,8 миллиона слов и обратился к нам со своей великолепной работой. Вся благодарность сообщества за это должна принадлежать Эдсону Джуниору! Можете поблагодарить его в комментариях. Он это заслужил», — говорится в обновлении игры от 15 декабря.

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