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Путин подписал указ о проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Мария Гусева
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани в 2024 году, сообщает ТАСС. Указ вступил в силу со дня его подписания — 19 декабря.

Глава государства поручил правительству РФ создать организационный комитет по подготовке и проведению «Игр будущего». Оргкомитет должен в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турнира.

Финансирование расходов на подготовку и проведение «Игр будущего» в соответствии с указом будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств других источников.

В формат соревнований входит использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также информационных технологий и искусственного интеллекта.

Источник: ТАСС
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