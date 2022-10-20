Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 10:25

Исполнитель роли Морфеуса не жалеет, что отказался от съемок в последней «Матрице»

Читать «СЭ» в
Лоренс Фишберн в роли Морфеуса.
Фото Матрица

Американский актер Лоренс Фишберн, исполнивший роль Морфеуса в «Матрице», рассказал о своих впечатлениях от четвертой части кинофраншизы. 61-летний номинант премии «Оскар» не принимал участия в съемках в последнем фильме «Матрица».

«Четвертая часть «Матрицы» была не так плоха, как я думал. Но и не так хороша, как я надеялся. При этом мне показалось, что Керри-Энн Мосс и Киану Ривз действительно сделали свое дело. Да, так мне показалось», — цитирует Фишберна Variety.

По словам актера, он не расстроился от того факта, что последнюю «Матрицу» сняли без него.

«Матрица: Воскрешение» вышла 22 декабря 2021 года. Режиссером фантастического фильма выступила Лана Вачовски.

кино
1
0
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента
Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Сети появился трейлер новых «Телепузиков» от Netflix
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости