GTA 6 станет еще более жестокой
Инсайдеры поделились новой информацией о GTA 6. Игра, видимо, станет более жестокой и кровавой.
GTA 6.
Фото Rockstar Games
Так, в игре появится:
— обновленная механика стрельбы с двух рук одновременно;
— будет сложнее угонять автомобили NPC;
— внутриигровые закаты будут сиять разными цветами;
— крови и расчлененки в игре будет еще больше, чем в предыдущих частях.
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.
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