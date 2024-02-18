GTA 6 станет еще более жестокой

Инсайдеры поделились новой информацией о GTA 6. Игра, видимо, станет более жестокой и кровавой.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Так, в игре появится:

— обновленная механика стрельбы с двух рук одновременно;

— будет сложнее угонять автомобили NPC;

— внутриигровые закаты будут сиять разными цветами;

— крови и расчлененки в игре будет еще больше, чем в предыдущих частях.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.