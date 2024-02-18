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18 февраля, 21:15

На Android вышел зомби-шутер с крутой графикой — поиграть в него можно бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dead Town.
Фото Rendered Ideas

На смартфоны с операционной системой Android вышел зомби-шутер Dead Town, попробовать который можно совершенно бесплатно.

Dead Town — это тир с видом от первого лица, где игроку придется отстреливать волны надвигающихся на него зомби. После определенной волны геймеру предстоит сразиться с боссом.

Dead Town.
Фото Rendered Ideas

Арсенал для убийства мертвецов небольшой, но его хватит для того, чтобы весело провести время. Игрок может использовать пистолет, автомат, дробовик и пулемет. Несмотря на то, что шутер вышел только на мобильных устройствах, выглядит он не хуже большинства шутеров с ПК 3-4-летней давности.

Игра доступна не во всех странах, но ее можно скачать отдельным APK-файлом.

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