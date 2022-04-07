LEGO и Epic Games намерены составить конкуренцию Roblox и Minecraft

Компании LEGO и Epic Games объявили о долгосрочном партнерстве. Планируется, что они займутся созданием собственной метавселенной специально для детей.

«LEGO Group уже почти столетие пленяет воображение детей и взрослых творческими играми, и мы рады собраться вместе, чтобы создать пространство в метавселенной, которое будет веселым, интересным, и сделано для детей и семей», — сообщает Тим Суини, генеральный директор и основатель Epic Games, в официальном пресс-релизе.

Партнеры договорились о трех принципах, гарантирующих, что цифровые пространства обеспечивают безопасные возможности для увлекательных игр, в которых сделано много акцентов на безопасность пользователей.

Вероятнее всего, такие уточнения неслучайны. Онлайн-платформа Roblox уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с безопасностью личных данных пользователей.