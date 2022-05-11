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Сегодня, 12:42

В CS:GO и DOTA 2 обновили курсы валют

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В CS:GO и DOTA 2 обновили курсы валют.

Компания Valve обновила курс валют внутри своих тайтлов после укрепления котировок рубля на международных биржах.

Таким образом цены на внутриигровые покупки в CS:GO и Dota 2 существенно снизились, например годовая подписка Dota Plus с 6500 рублей до 2950 рублей, а капсулы с наклейками PGL Mаjor Antwerp 2022 теперь стоят 70 рублей, пропуск зрителя — 700 рублей.

Коснется ли это изменение тайтлов остальных разработчиков, чьи проекты представлены в Steam, пока неизвестно.

(Гэсэр Галсанов)

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