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Dosia назвал мейджор в Бразилии самым запоминающимся турниром по CS:GO в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игрок ростера Forward Gaming Михаил Dosia Столяров назвал самый запоминающийся турнир 2022 года.

«Мейджор в Бразилии по-любому! Победа Outsiders — это было что-то! Да и без скандалов на турнире не обошлось, поэтому реально есть, что вспомнить с этого турнира», — приводит слова Столярова Cybersport.Metaratings.ru.

13 ноября Outsiders стала чемпионом мейджора в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В финале коллектив dastan обыграл Heroic со счётом 2:0. За первое место команда получила 500 тысяч долларов призовых.

IEM Rio Major 2022 проходил с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 16 команд разыграли призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dosia-nazval-samyi-zapominayushiisya-turnir-2022-goda-215808/
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