Дворянкин не исключил своего возвращения в киберспорт

Бывший генеральный директор Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о своей карьере после ухода из киберспорта.

«После ухода из Virtus Pro я два года прожил в Катаре, где возглавлял офис агентства, работающего со спонсорами и организационным комитетом Чемпионата мира по футболу, который завершился на днях. Потом действительно около года я проработал в Сочи в отельном бизнесе и в сентябре вернулся в Москву. Сейчас работаю в сфере информационной безопасности. Я не могу сказать, что поставил крест. Это не секрет, что после ухода из Virtus Pro я делал довольно много фрилансерских проектов, помогал RAMZES с его делами, сделал несколько образовательных историй, помогал ребятам из команды Just Error, в частном порядке продолжаю помогать старым знакомым, поддерживаю какие-то связи. С рабочей точки зрения, да, я ушел. С личной точки зрения, я стараюсь следить за новостями киберспорта, смотрю все ролики Morf, чтобы оставаться в курсе всех событий. Я никогда не зарекаюсь, возможно, через несколько лет я вернусь в киберспорт. То же самое касается любой другой сферы деятельности, где я работал ранее», — приводит слова Дворянкина Cybersport.Metaratings.ru.

Дворянкин был генеральным директором Virtus.pro с 2016 по 2020 года. Именно с ним команда по Dota 2 выиграла 5 мейджоров. Общее количество выигранных турниров ростерами в разных дисциплинах составило 18, а сумма призовых превысила 13,7 миллионов долларов.