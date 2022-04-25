Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала запуск российской игровой площадки VK Play.

«У нас сейчас уже все получается с киберспортом, и этот процесс запущен давно, он интересен. Понятно, что детям и взрослым в любом случае хочется заниматься. Киберспорт будет развиваться в нашей стране так или иначе. У нас есть достаточно талантливые ребята. Думаю, каждый будет использовать этот ресурс. Это будет развиваться однозначно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

25 апреля VK запустила собственную игровую площадку VK Play, которая включает в себя маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.