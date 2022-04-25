Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

25 апреля, 14:13

Журова — о запуске VK Play: «Киберспорт в России будет развиваться»

Журова отреагировала на запуск VK Play
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала запуск российской игровой площадки VK Play.

«У нас сейчас уже все получается с киберспортом, и этот процесс запущен давно, он интересен. Понятно, что детям и взрослым в любом случае хочется заниматься. Киберспорт будет развиваться в нашей стране так или иначе. У нас есть достаточно талантливые ребята. Думаю, каждый будет использовать этот ресурс. Это будет развиваться однозначно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

25 апреля VK запустила собственную игровую площадку VK Play, которая включает в себя маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.

Светлана Журова
2
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

VK запустила игровую площадку VK Play

Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS, Android и ПК в бета-версии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости