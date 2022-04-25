Diablo Immortal выйдет 2 июня на iOS, Android и ПК в бета-версии

Последняя часть Diablo больше не просто мобильная игра. 25 апреля Blizzard объявила, что Diablo Immortal, мобильная игра, первоначально анонсированная в 2018 году, также выйдет на ПК.

Diablo Immortal также будет поддерживать перекрестную игру между двумя платформами, позволяя игрокам ПК и мобильных устройств играть вместе. Две версии будут выпущены 2 июня.

Diablo Immortal будет бесплатной, когда она выйдет на ПК и мобильных устройствах 2 июня. Игроки также могут предварительно зарегистрироваться для игры на веб-сайте Blizzard.