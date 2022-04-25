Анонсирован 10-й сезон Winline Dota 2 Champions League

Турнирный оператор Epic Esports Events организует десятый сезон Winline Dota 2 Champions League. Информация об этом стала известна из официального пресс-релиза компаний.

Чемпионат пройдет с 25 апреля по 11 мая 2022 года. Количество участников организаторы не назвали, команды пообещали представить позже.

Призовой фонд мероприятия составит 50 тысяч долларов.

Winline Dota 2 Champions League Season 10 пройдет в два этапа. На групповом этапе команды сразятся по круговой системе, а плей-офф пройдет в формате double-elimination. Все матчи, за исключением гранд-финала, пройдут в формате bo3. Решающая игра состоится в формате bo5.