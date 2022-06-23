Ретейлеры начали ввозить электронику по параллельному импорту, включая игровые консоли

Ретейлеры приступили к ввозу электроники в Россию с помощью параллельного импорта, сообщает «Коммерсант». Одним из первых это подтвердил «Связной».

«Связной» наладил схемы поставки игровых консолей PlayStation, Nintendo и Xbox. Также будут ввозить смартфоны, ноутбуки и умные часы от Apple и Samsung.

В российской компании отметили, что доставленные товары через параллельный импорт будут стоить дороже на 10-20 процентов, чем до февраля 2022-го.

Ранее, 21 июня, в Госдуме РФ был принят во втором и третьем чтении законопроект о легализации параллельного импорта в России.