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Сегодня, 12:13

Ретейлеры начали ввозить электронику по параллельному импорту, включая игровые консоли

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Фото Global Look Press

Ретейлеры приступили к ввозу электроники в Россию с помощью параллельного импорта, сообщает «Коммерсант». Одним из первых это подтвердил «Связной».

«Связной» наладил схемы поставки игровых консолей PlayStation, Nintendo и Xbox. Также будут ввозить смартфоны, ноутбуки и умные часы от Apple и Samsung.

В российской компании отметили, что доставленные товары через параллельный импорт будут стоить дороже на 10-20 процентов, чем до февраля 2022-го.

Ранее, 21 июня, в Госдуме РФ был принят во втором и третьем чтении законопроект о легализации параллельного импорта в России.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5423930
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