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«Vizicsacsi» объявил о завершении игровой карьеры

09:00

Бывший топлейнер Splyce Киз «Vizicsacsi» Тамас объявил о завершении карьеры в League of Legends. Игрок поблагодарил всех за поддержку и воспоминания, полученные за годы выступлений на профессиональной сцене.

«Vizicsacsi» начал киберспортивную карьеру в 2013 году. Венгерский топлейнер играл в европейской лиге за Unicorns of Love, FC Schalke 04 Esports, а к Splyce присоединился в 2018 году. Команда заняла 5-8 место на Worlds 2019, уступив T1 в серии со счетом 3:1. Контракт «Vizicsacsi» с организацией истекает 18 октября.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/vizicsacsi-obyavil-o-zavershenii-igrovoi-karery

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