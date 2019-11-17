«Vizicsacsi» объявил о завершении игровой карьеры

Бывший топлейнер Splyce Киз «Vizicsacsi» Тамас объявил о завершении карьеры в League of Legends. Игрок поблагодарил всех за поддержку и воспоминания, полученные за годы выступлений на профессиональной сцене.

«Vizicsacsi» начал киберспортивную карьеру в 2013 году. Венгерский топлейнер играл в европейской лиге за Unicorns of Love, FC Schalke 04 Esports, а к Splyce присоединился в 2018 году. Команда заняла 5-8 место на Worlds 2019, уступив T1 в серии со счетом 3:1. Контракт «Vizicsacsi» с организацией истекает 18 октября.