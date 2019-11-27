T1 сформировала состав по League of Legends на сезон 2020 года

Организация T1 подписала топлейнера Кима «Roach» Канг Хи в состав по League of Legends. Он стал последним игроком ростера, с которым команда начнет соревновательный сезон 2020 года.

Roach, ранее игравший за Gen.G, займет место на топе. Он заменит Кима «Khan» Дон Ха, который стал свободным агентом с началом трансферного периода. Лесником станет Мун «Cuzz» Ву Чан, а Парк «Teddy» Джин Сонг и Ли «Effort» Сан Хо будут выступать на позициях стрелка и саппорта соответственно. Мидлейнер Ли «Faker» Сан Хек также продолжит представлять T1 на профессиональной сцене — его контракт продлили до 15 ноября 2021 года.

Помимо этого, команда подписала Ким «Canna» Чхан-Дона, Чо «Ellim» Эллима, Ли «Gamayushi» Мин-Хена и Чо «Kuri» Вон-Йона — они перейдут из тренировочного состава T1. Тренером коллектива выступит Ким «Kim» Джонг Су.