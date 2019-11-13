Riot Games планирует проводить чемпионат мира для сборных

Riot Games собирается проводить League of Legends World Cup — чемпионат мира для сборных. Об этом рассказал журналист Тайлер Эрцбергер, а СЕО Riot Games Николо Лоран подтвердил эту информацию в Twitter.

По словам Эрцбергера, на реализацию этих планов могут уйти годы. Принципиальным отличием от нынешнего World Championship станет то, что игроки будут представлять не организацию, а страну.

Чемпионат мира по League of Legends в 2019 году состоялся в Европе. Финал прошел в Париже, Франция. Победителем стала китайская команда FunPlus Phoenix, которую также представляли два киберспортсмена из Кореи.