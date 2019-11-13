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Новости   //    Киберспорт   //    League of Legends

Riot Games планирует проводить чемпионат мира для сборных

08:50

Riot Games собирается проводить League of Legends World Cup — чемпионат мира для сборных. Об этом рассказал журналист Тайлер Эрцбергер, а СЕО Riot Games Николо Лоран подтвердил эту информацию в Twitter.

По словам Эрцбергера, на реализацию этих планов могут уйти годы. Принципиальным отличием от нынешнего World Championship станет то, что игроки будут представлять не организацию, а страну.

Чемпионат мира по League of Legends в 2019 году состоялся в Европе. Финал прошел в Париже, Франция. Победителем стала китайская команда FunPlus Phoenix, которую также представляли два киберспортсмена из Кореи.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/riot-games-planiruet-provodit-chempionat-mira-dlya-sbornykh

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