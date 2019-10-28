G2 Esports встретится с T1 в полуфинале Worlds 2019
09:20
T1 обыграла Splyce, а G2 Esports оказалась сильнее DAMWON Gaming в четвертьфиналах 2019 World Championship по League of Legends. 2 ноября T1 и G2 Esports встретятся в матче за выход в финал турнира.
Splyce и DAMWON Gaming покинули чемпионат. Они заняли 5-8 места и получили по 89 тысяч долларов.
Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Полуфиналы состоятся в Мадриде, а финал — в Париже.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/g2-esports-vstretitsya-s-t1-v-polufinale-worlds-2019
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