G2 Esports встретится с T1 в полуфинале Worlds 2019

T1 обыграла Splyce, а G2 Esports оказалась сильнее DAMWON Gaming в четвертьфиналах 2019 World Championship по League of Legends. 2 ноября T1 и G2 Esports встретятся в матче за выход в финал турнира.

Splyce и DAMWON Gaming покинули чемпионат. Они заняли 5-8 места и получили по 89 тысяч долларов.

Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Полуфиналы состоятся в Мадриде, а финал — в Париже.