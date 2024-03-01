У Xiaomi появился самый мощный игровой ноутбук за 128 тысяч рублей

Xiaomi представила Redmi G Pro 2024 — «самый мощный игровой ноутбук в пределах 1400 долларов».

Redmi G Pro 2024. Фото Xiaomi

Ноутбук получил систему охлаждения, позволяющую отводить 210 Вт — ее будет хватать для Intel i9-14900HX (до 55 Вт) и GeForce RTX 4060 Laptop (до 140 Вт). У G Pro 2024 экран с разрешением 2К, максимальной яркостью 500 кд/кв.м и охватом 100% цветового пространства sRGB.

Официальная премьера Redmi G Pro 2024 состоится 4 марта в Китае. Когда новинка доберется до Европы и России — неизвестно.