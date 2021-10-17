Team Spirit выиграла The International 10 и заработала 18,2 миллиона долларов

Российская команда по Dota 2 Team Spirit обыграла PSG.LGD в гранд-финале турнира The International 10. Встреча завершилась со счетом 3:2.

За победу Team Spirit получили 18,2 миллиона долларов, PSG.LGD за второе место — 5,2 миллиона. На пути к гранд-финалу российский коллектив в нижней сетки одолел Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret.

The International 10 прошел в Бухаресте (Румыния) с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил более 40 миллионов долларов.

Российская команда впервые в истории победила на крупнейшнем турнире по по Dota 2.