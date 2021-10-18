Путин поздравил Team Spirit с победой на The International 10

Президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на турнире The International 10 по Dota 2.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

17 октября Team Spirit обыграла PSG.LGD в гранд-финале турнира The International 10. Встреча завершилась со счетом 3:2. За победу команда получила 18,2 миллиона долларов.