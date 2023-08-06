Украинцы наказывают своих же за выступление с русскими — что происходит в киберспорте

Киберспорт уже не будет прежним, как и весь остальной мир.

Киберспорту какое-то время успешно удавалось абстрагироваться от событий в мире. Но как только соревнования по играм расширились далеко за пределы небольшой ниши, а спортивные и государственные чиновники обратили внимание на индустрию, эта грань стала постепенно растворяться.

Сейчас в киберспорте происходит примерно то же самое, что и в большом спорте. Россиян всячески притесняют, а киберспортивные клубы из России вынуждены менять прописку, уезжая в Сербию, Армению и в другие ближайшие страны, чтобы иметь возможность выступать на чемпионатах.

Когда-то Россия активно следила за успехами NAVI на киберспортивной арене. Когда-то киберспортивные комментаторы с Украины комментировали все крупнейшие чемпионаты на русском. Теперь от этого мира не осталось ничего. Если раньше украинские и российские киберспортсмены успешно побеждали на турнирах вместе, в одной команде, то теперь их хотят лишить и этого.

Новый состав NAVI.

Казалось бы, какое отношение подростки, играющие в Dota 2 и CS:GO, имеют к ситуации в мире? Естественно, никакого. Они просто дети, пытающиеся жить нормальной жизнью. Так чего люди ожидают от них? Что они будут друг друга оскорблять, унижать и бить? Их действия практически не имеют никакого значения и эффекта в общей картине мира. К сожалению, так считают не все.

Украинская федерация киберспорта наказала украинских киберспортсменов за выступление с россиянами в одной команде

Деятели из украинской федерации киберспорта (UESF) наказали своих же украинских игроков, Илью Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова, за выступление в одной команде с россиянами. Причем это наказание последовало сразу же после победы ребят на турнире по Dota 2 в Эр-Рияде, где они получили 5 миллионов долларов призовых. Спрашивается, почему именно сейчас, а не раньше? Фанаты киберспорта считают это решение не чем иным, как показухой.

Фото jaxon.gg/jaxons-rookie-of-the-year-mira

Игроки, болельщики и поклонники Team Spirit просто не понимают, почему ребят наказывают именно тогда, когда они прошли квалификацию на The International-2023. Когда им, наоборот, нужна поддержка и понимание.

Наказание вроде бы не серьезное — игрокам собираются запретить участвовать в местных украинских турнирах и выступать за сборную. И Yatoro, и Mira от этого вряд ли что-то потеряют, но сам факт случившегося неприятен.

NAVI полностью избавилась от русских в своем составе и впервые в своей истории не вышла в плей-офф IEM Cologne-2023

Еще раньше украинская киберспортивная организация Natus Vincere решилась на шаг, который, видимо, прорабатывала уже давно. Просто взяла и убрала всех российских киберспортсменов из своего состава по Counter-Strike.

Включая как капитана electronic, так и ветерана клуба Perfecto, которые и делали этот клуб именитым. После ухода российских игроков с приставкой «топ» наверняка придется попрощаться. Да, замены ушедшим русским были найдены достаточно быстро, но сказать, что они получились равноценными, нельзя.

Фото win.gg/news/cloud9-announce-addition-of-perfecto-and-electronic

Пришли игроки из Европы — 25-летний капитан из Финляндии Алекси Aleksib Виролайнен, 23-летний игрок из Румынии Иван iM Михай и 23-летний игрок из Литвы Джустинас jL Лекавичус. Однако пока проявить себя, как Perfecto и electronic, они не смогли, впервые в истории клуба не попав в плей-офф IEM Cologne-2023 и вылетев из первой десятки мирового рейтинга. Сейчас NAVI находится на рекордно низком для себя уровне, расположившись в этом рейтинге аж на 16-м месте. Это показатель середняка, но никак не топ-клуба.

Украинский клуб решил пожертвовать своим статусом, чтобы убрать всех российских игроков, которые на протяжении многих лет этот статус NAVI и зарабатывали. Уверены, не будь всей этой ситуации в мире, менеджмент организации даже не подумал бы делать какие-то замены и тем более убирать своих ведущих игроков. А теперь придется начинать все с чистого листа.

Пока новые игроки сыграются, пока они настроят коммуникацию, пока определятся с маппулом и банально привыкнут к друг другу, может пройти немало времени — месяцы, а то и годы. И совершенно не факт, что, когда это произойдет, они сумеют достичь тех результатов, которые были до них.

Фото Dot Esports

Все-таки состав из сильнейших украинских и российских игроков смотрелся гармонично — люди были подобраны так, что они могли не только ужиться со сложным характером Симпла, но и были морально сильны и стабильны. Про новых игроков такое сказать нельзя — ребята теряются и боятся ошибаться.

Крупнейшая киберспортивная студия Восточной Европы перестала комментировать игры на русском с весны 2023 года

А если вернуться в начало года, то в апреле крупнейшая киберспортивная студия Восточной Европы Maincast просто перестала освещать любые турниры на русском языке. И если посмотреть, кто является одним из создателей этой студии, то данное решение уже не кажется нелогичным.

Виталий v1lat Волочай — один из самых известных и авторитетных украинских комментаторов по Dota 2, сделавший себе имя во многом благодаря именно русскоязычной аудитории фанатов игры, резко отвернулся от тех, кто говорит и даже думает на русском. Почти каждое высказывание создателя этой студии в сторону русскоязычной аудитории строится на мате и оскорблениях.

Фото из соцсетей Вилата

Собственно, уже на протяжении четырех месяцев Maincast освещает «мейджоры» и другие крупные события по CS:GO и Dota 2 исключительно на украинском языке. Студия растеряла приличную аудиторию, что вполне естественно.