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Сегодня, 11:33

XBOCT и B2ru выступят в шоу-матче на The International 2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стали известны составы команд в шоу-матче на The International 2022.

В составы команд войдут по одному представителю каждой из пяти официальных студий: русскоязычной, англоязычной, китайской, португальской и испанской.

От русскоязычной студии на шоу-матче выступят репортер HellRaisers Яна b2ru Химченко и бывший киберспортсмен Александр XBOCT Дашкевич.

Состав Team Dragon: XBOCT, Synderen, Yuno, Warss, Mr.Choco.

Состав Team Thunderhide: B2ru, SVG, Guipepe, Imperius, Wind.

Шоу-матч All-Stars пройдет 30 октября перед гранд-финалом The International 2022.

The International 2022 проходит 15-30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают более 17 миллионов долларов.

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