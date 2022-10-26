XBOCT и B2ru выступят в шоу-матче на The International 2022

Стали известны составы команд в шоу-матче на The International 2022.

В составы команд войдут по одному представителю каждой из пяти официальных студий: русскоязычной, англоязычной, китайской, португальской и испанской.

От русскоязычной студии на шоу-матче выступят репортер HellRaisers Яна b2ru Химченко и бывший киберспортсмен Александр XBOCT Дашкевич.

Состав Team Dragon: XBOCT, Synderen, Yuno, Warss, Mr.Choco.

Состав Team Thunderhide: B2ru, SVG, Guipepe, Imperius, Wind.

Шоу-матч All-Stars пройдет 30 октября перед гранд-финалом The International 2022.

The International 2022 проходит 15-30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают более 17 миллионов долларов.