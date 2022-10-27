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Сегодня, 22:27

Valve подарит каждому игроку в Dota 2 набор подарков

Иван Шитик
Корреспондент
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Компания Valve, являющаяся разработчиком игры Dota 2, объявила о подарках всем игрокам.

Такое щедрое предложение приурочено к финальной части чемпионата мира The International 2022.

Каждому пользователю подарят следующие предметы: предмет качества Arcana на выбор игрока; боевой пропуск TI11 Battle Pass (1-й уровень); подписку Dota Plus на месяц.

В случае если у игрока уже есть боевой пропуск, вместо этого он может активировать бонусы и получить 24 уровня Battle Pass.

Награды будут выдаваться из «сувенирной сумки». Чтобы получить их, нужно зайти в игру.

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