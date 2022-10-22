Fnatic остались недовольны организацией The International 2022

Совладелец киберспортивной Fnatic Патрик «cArn» Сэттермон остался недоволен организацией матчей плей-офф The International 2022. Он раскритиковал организаторов за плохую шумоизоляцию.

«Мы подали официальное заявление, узнав, что наши соперники могли слышать звуки из студии комментаторов, и воспользоваться этим для принятия решений. Как бывший игрок, я расстроен тем, что такие проблемы не решены, особенно на таком важном турнире. Наше намерение состоит исключительно в том, чтобы повысить осведомленность о чем-то, что может разрушить игру и мечты киберспортсменов», — написал Сэттермон в Twitter.

Fnatic проиграли Gladiators в первом раунде нижней сетки плей-офф чемпионата мира по Dota 2 и вылетели из турнира.

Ранее на аналогичную проблему пожаловался саппорт киберспортивного состава футбольного клуба «ПСЖ» Чжао «XinQ» Цзысин.