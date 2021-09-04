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Билетов на The International 10 до сих пор нет в продаже

03:17

Компания Valve объявила, что пока не может назвать дату начала продаж билетов на чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Это связано с тем, что в ряде стран появились новые ограничения из-за нового штамма коронавируса.

Афиша The International 10.The International 10 перенесен в Румынию и пройдет в октябре

«Надеялись опубликовать информацию о билетах к настоящему моменту, но «дельта"-штамм стал дополнительной проблемой, поскольку мы сосредоточены на максимальной безопасностью при проведении мероприятия. Учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства, мы хотим действовать осторожно и принять обоснованное и безопасное решение относительно продажи билетов», — говорится в заявлении.

The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Напомним, изначально турнир, который должен был состояться еще в 2020 году, планировалось провести в Швеции с 5 по 15 августа, но из-за отказа шведского правительства в содействии по проведению мероприятия, было выбрано новое место и дата проведения.

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Евгений Козинов все материалы автора

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