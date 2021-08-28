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Tundra Esports сыграет с Virtus.Pro в финале верхней сетки ESL One Fall 2021

02:09
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Европейская команда Tundra Esports пробилась в финал верхней сетки плей-офф ESL One Fall 2021. В пятницу, 27 августа, она переиграла перуанскую beastcoast — 2:0.

В финале Thundra Esports поборется с Virtus.Pro за выход в гранд-финал турнира. Матч состоится в субботу, 28 августа. Начало — 18.00 по московскому времени.

Beastcoast же опустилась в нижнюю сетку, где сыграет с T1 из Индонезии за выход в полуфинал.

Турнир ESL One Fall 2021 проходит с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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