Tundra Esports сыграет с Virtus.Pro в финале верхней сетки ESL One Fall 2021
02:09
Европейская команда Tundra Esports пробилась в финал верхней сетки плей-офф ESL One Fall 2021. В пятницу, 27 августа, она переиграла перуанскую beastcoast — 2:0.
В финале Thundra Esports поборется с Virtus.Pro за выход в гранд-финал турнира. Матч состоится в субботу, 28 августа. Начало — 18.00 по московскому времени.
Beastcoast же опустилась в нижнюю сетку, где сыграет с T1 из Индонезии за выход в полуфинал.Турнир ESL One Fall 2021 проходит с 21 по 29 августа в онлайн-режиме. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.
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