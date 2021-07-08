The International 10 перенесен в Румынию и пройдет в октябре

Valve объявила, что чемпионат мира по Dota 2 — The International 10 состоится в Румынии. Турнир должен был пройти в Швеции, но был перенесен, поскольку шведское правительство не оказало содействия в проведении мероприятия.

Турнир должен был пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов. Однако федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому участники турнира не могут получить визы для въезда в страну.

Процесс получения визы был усложнен из-за пандемии коронавируса. Правительство Швеции отказалось идти навстречу Valve.

Новая дата проведения турнира: с 7 по 17 октября. Место проведения: самый большой стадион Румынии — «Arena Nationala», которая находится в Бухаресте.

We are thrilled to announce The International 10 — Dota 2 Championships will be held this October in Bucharest, Romania — https://t.co/SiavI2o1Al pic.twitter.com/dzaQgyejdZ — DOTA 2 (@DOTA2) July 7, 2021

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.