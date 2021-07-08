The International 10 перенесен в Румынию и пройдет в октябре
Valve объявила, что чемпионат мира по Dota 2 — The International 10 состоится в Румынии. Турнир должен был пройти в Швеции, но был перенесен, поскольку шведское правительство не оказало содействия в проведении мероприятия.
Турнир должен был пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов. Однако федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому участники турнира не могут получить визы для въезда в страну.
Процесс получения визы был усложнен из-за пандемии коронавируса. Правительство Швеции отказалось идти навстречу Valve.
Новая дата проведения турнира: с 7 по 17 октября. Место проведения: самый большой стадион Румынии — «Arena Nationala», которая находится в Бухаресте.
Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.
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