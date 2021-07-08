Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

The International 10 перенесен в Румынию и пройдет в октябре

02:50
Афиша The International 10. Фото Twitter
Афиша The International 10. Фото Twitter

Valve объявила, что чемпионат мира по Dota 2 — The International 10 состоится в Румынии. Турнир должен был пройти в Швеции, но был перенесен, поскольку шведское правительство не оказало содействия в проведении мероприятия.

Логотип The International 10.The International 10 не пройдет в Швеции из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов. Однако федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому участники турнира не могут получить визы для въезда в страну.

Процесс получения визы был усложнен из-за пандемии коронавируса. Правительство Швеции отказалось идти навстречу Valve.

Новая дата проведения турнира: с 7 по 17 октября. Место проведения: самый большой стадион Румынии — «Arena Nationala», которая находится в Бухаресте.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/4 финала
Подросток проник в дом 91-летней старушки и попытался ее изнасиловать
Италия не будет признавать российские вакцины на двусторонней основе
Рейтинг лучших жен по знаку зодиака
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд