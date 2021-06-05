Virtus.Pro вылетела в нижнюю сетку IEM Summer 2021

Virtus.Pro проиграла OG в полуфинале верхней сетки группы B на IEM Summer 2021. Счет на картах: 10:16 на Mirage, 11:16 на Overpass.

VP вылетела в нижнюю сетку группы. Следующим соперником команды станет Team Spirit. Матч состоится 5 июня. Начало в 17.45 по московскому времени.

IEM Summer 2021 проходит с 3 по 13 июня. Призовой фонд — 250 тысяч долларов.