Virtus.pro поучаствует в онлайн-чемпионате UCC Summer Smash по CS:GO. Турнир пройдет с 6 мая по 9 июня. 16 команд разыграют 30 тысяч долларов.

Приглашения на соревнование также получили forZe, Nemiga Gaming, новые составы Маркуса "pronax" Уолстена и Рубена "RUBINO" Виллароела – Ancient и Nordavind – и еще семь коллективов. Позже организаторы представят еще четырех участников, которые попадут в плей-офф.

Групповой этап UCC Summer Smash пройдет по швейцарской системе. 12 коллективов поборются в одной группе с матчами до двух побед. Восемь лучших пройдут в плей-офф, где участников посеют в сетку формата double-elimination.