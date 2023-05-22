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Сегодня, 17:44

RuFire заявил, что iM и siuhy 100% могут попасть в топовые коллективы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков прокомментировал победу Team Vitality на BLAST.tv Paris Major 2023, а также поделился ожиданиями от будущего игроков GamerLegion.

«Team Vitality сильнее как команда во многих показателях, ничего удивительного в ее победе на мейджоре нет. А много сенсационных результатов связано с тем, что какие-то команды старались больше, работали больше, а кто-то наоборот где-то не доработал, где-то не та мотивация была. Конкуренция тебя сожрет, молодые покажут когда уходить — это нормально. iM и siuhy могут попасть в топовые команды со стопроцентной вероятностью. Не удивлюсь, если мы увидим их в условной Ninjas in Pyjamas. Для того, чтобы сказать, в каком составе мы можем их увидеть, нужно смотреть и изучать, кто кому нужен. Может, мы их и в Team Vitality увидим, если apEX или dupreeh завершат карьеру в ближайшее время», — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

В финале парижского мейджора Vitality обыграла GamerLegion со счетом 2:0 и получила 500 тысяч долларов, а также слоты на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier: World Final 2023. Это был последний мейджор в CS:GO, так как с 2024 года Valve начнет проводить турниры этой серии в Counter-Strike 2.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-im-i-siuhy-100-mogut-popast-v-topovye-kollektivy/
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