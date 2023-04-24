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В Госдуме прокомментировали создание Первой российской профессиональной Киберспортивной Лиги

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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов, курирующий в Комитете киберспортивное направление, прокомментировал создание Первой российской профессиональной Киберспортивной Лиги.

Ранее сообщалось, что в России создана первая профессиональная Киберспортивная лига по Counter-Strike: Global Offensive.

Это станет самым большим турниром в мире по онлайн-играм, в котором в течение полугода пройдет более 180 матчей.

«Российская Киберспортивная Лига может стать в нашей стране флагманом соревнований, куда подтянутся лучшие зарубежные киберспортсмены, сказал Хамитов. По сути, создан новый собственный формат соревнований, который в условиях тотальной изоляции нашего спорта должен стать явлением национального масштаба. Мы в Госдуме постоянно говорим о необходимости появления новых форматов соревнований, и такой как раз появился в киберспорте, причем на высоком уровне, с хорошим потенциалом.
Во-первых, это не краткосрочный турнир, которыми переполнен весь киберспорт, а полугодовой проект, как РПЛ и КХЛ. Во-вторых, уже с апробированным механизмом круговых систем и определением победителя по олимпийской системе плэй-офф. К этой лиге должны подтянуться и дивизионы более низкого класса любительские, студенческие, полупрофессиональные команды, что позволит нам, как в хоккее, взрастить молодое поколение киберспортсменов.

Если подытожить, то с появлением Российской Киберспортивной Лиги мы выходим на новый уровень развития киберспорта и спорта в целом. Тут, кстати, в помощь наш законопроект о дистанционных соревнованиях, который мы, в Комитете Госдумы по физической культуре и спорту, внесли на рассмотрение и сейчас готовим к 1 чтению. Мы предлагаем признать онлайн соревнования официальными и внести их в единый календарный план. То есть и киберспортсмены, как и все остальные, смогут получать спортивные разряды. Киберспорт уже вошел в нашу жизнь, много молодых людей выбирают это направление, и отрицать это явление бессмысленно. Мы можем только помочь их правильному развитию», - заявил Хамитов.

Российская профессиональная Киберспортивная лига была организована по аналогии с РПЛ и КХЛ, когда в течение нескольких месяцев определяются сильнейшие команды, которые потом играют на выбывание друг против друга.

В турнире будет участвовать 14 команд. Призовой фонд составит 6 миллионов рублей.

Киберспорт
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