Алексей Magician Слабухин доволен выходом Counter Strike 2

Бывший генеральный директор HellRaisers Алексей Magician Слабухин прокомментировал выход Counter Strike 2.

«Я, честно, уже жду CS2 и новый мейджор. Хотя CS:GO всегда будет вспоминаться с душой, но мир меняется и старое быстро привыкается, уже не так интересно смотреть одни и те же чемпионаты. Я действительно рад, что они решили все вопросы с переносом на новый движок, занялись апдейтами игры — время только покажет, к чему все приведет», — цитирует Слабухина Cybersport.Metaratings.ru

Magician добавил, что лучшие игроки CS:GO сохранят позиции и в CS 2.