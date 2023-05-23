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Сегодня, 12:24

Алексей Magician Слабухин доволен выходом Counter Strike 2

Руслан Минаев
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Бывший генеральный директор HellRaisers Алексей Magician Слабухин прокомментировал выход Counter Strike 2.

«Я, честно, уже жду CS2 и новый мейджор. Хотя CS:GO всегда будет вспоминаться с душой, но мир меняется и старое быстро привыкается, уже не так интересно смотреть одни и те же чемпионаты. Я действительно рад, что они решили все вопросы с переносом на новый движок, занялись апдейтами игры — время только покажет, к чему все приведет», — цитирует Слабухина Cybersport.Metaratings.ru

Magician добавил, что лучшие игроки CS:GO сохранят позиции и в CS 2.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/magician-s1mple-zywoo-m0nesy-ostanutsya-v-tope-v-cs-2/
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