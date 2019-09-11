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«Phr» стал игроком Virtus.pro

08:50

Томаш «phr» Вуйчик заключил контракт с Virtus.pro. Ранее киберспортсмен выступал за команду по CS:GO в качестве стендина.

«Phr» присоединился к коллективу 2 июля, заменив Михала «OKOLICIOUZ» Гловаты, который перешел в запас, а после покинул организацию. Ранее было объявлено, что Вуйчик находится на испытательном сроке.

«Phr» выступал в составе Virtus.pro на Polska Liga Esportowa S5 и Good Game League 2019, где коллектив занял 3-4 место. По итогам августа команда входит в топ-30 рейтинга по версии HLTV.org.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/phr-stal-igrokom-virtus-pro

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