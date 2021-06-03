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OG выиграла Spring Sweet Spring #2

03:27

Европейская OG переиграла немецкую BIG в финале Spring Sweet Spring #2. Счет по картам: 16:14 на Dust 2, 13:16 на Nuke, 16:9 на Mirage.

Победители заработали 40 тысяч долларов и путевку на LAN Sweet LAN. Турнир пройдет в феврале 2022 года.

Матчи Spring Sweet Spring #2 проходили с 10 мая по 2 июня. Общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов.

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