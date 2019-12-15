North вышла в плей-офф DreamHack Sevilla 2019

North стала третьим участником плей-офф DreamHack Sevilla 2019 по CS:GO. В заключительном матче группы A датский коллектив обыграл Movistar Riders со счетом 2:0 — 16:11 на Inferno и 16:5 на Vertigo. Ранее слоты в плей-офф заработали CR4ZY и MAD Lions.

DreamHack Sevilla 2019 проводят с 13 по 15 декабря в Севилье (Испания). Восемь коллективов разыгрывают 100 тысяч долларов.