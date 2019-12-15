North вышла в плей-офф DreamHack Sevilla 2019
09:30
North стала третьим участником плей-офф DreamHack Sevilla 2019 по CS:GO. В заключительном матче группы A датский коллектив обыграл Movistar Riders со счетом 2:0 — 16:11 на Inferno и 16:5 на Vertigo. Ранее слоты в плей-офф заработали CR4ZY и MAD Lions.
DreamHack Sevilla 2019 проводят с 13 по 15 декабря в Севилье (Испания). Восемь коллективов разыгрывают 100 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/north-vyshla-v-plei-off-dreamhack-sevilla-2019
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