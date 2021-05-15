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Natus Vincere стартовала с победы на EPIC CIS League Spring 2021

01:25
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Российская команда Natus Vincere переиграла российскую GROND на EPIC CIS League Spring 2021. Счет на картах: 16-10 на Dust 2 и 16-3 на Mirage.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и 10 тысяч очков RMR.

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