Natus Vincere стартовала с победы на EPIC CIS League Spring 2021

Российская команда Natus Vincere переиграла российскую GROND на EPIC CIS League Spring 2021. Счет на картах: 16-10 на Dust 2 и 16-3 на Mirage.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и 10 тысяч очков RMR.