Leniniw: «Мнение, что NAVI нужно избавляться от российских игроков, мне кажется абсолютно неверным»

Белорусский комментатор Константин Leniniw Сивко высказал свое мнение по поводу банов российских команд и игроков на турнирах CS:GO.

«Мнение, что НаВи нужно избавляться от российских игроков мне кажется глубоко неверным, разве что у них принципиально разный взгляд на ситуацию. НаВи сейчас могут быть символом единства Адекватных и Мирных людей из обеих стран. Киберспорт не «вне политики». Киберспорт за мир! Если, конечно, игроки из России согласятся выступать под нейтральным флагом, что по сути тоже символ», — написал Leniniw в Twitter.

9 марта стартует ESL Pro League Season 15 в Дюссельдорфе. Организаторы соревнования запретили командам Virtus.Pro и Gambit участвовать в турнире под своими названиями. Ростер Virtus.Pro сыграет на турнире под тегом Outsiders («Изгои»), Gambit пока никак не прокомментировали эту ситуацию.