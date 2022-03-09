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Сегодня, 17:40

Leniniw: «Мнение, что NAVI нужно избавляться от российских игроков, мне кажется абсолютно неверным»

Leniniw назвал абсолютно неверным мнение, что NAVI нужно избавляться от российских игроков
Игорь Константинов

Белорусский комментатор Константин Leniniw Сивко высказал свое мнение по поводу банов российских команд и игроков на турнирах CS:GO.

«Мнение, что НаВи нужно избавляться от российских игроков мне кажется глубоко неверным, разве что у них принципиально разный взгляд на ситуацию. НаВи сейчас могут быть символом единства Адекватных и Мирных людей из обеих стран. Киберспорт не «вне политики». Киберспорт за мир! Если, конечно, игроки из России согласятся выступать под нейтральным флагом, что по сути тоже символ», — написал Leniniw в Twitter.

9 марта стартует ESL Pro League Season 15 в Дюссельдорфе. Организаторы соревнования запретили командам Virtus.Pro и Gambit участвовать в турнире под своими названиями. Ростер Virtus.Pro сыграет на турнире под тегом Outsiders («Изгои»), Gambit пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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