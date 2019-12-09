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Illuminar выиграла отборочные на WESG 2019 для Восточной Европы

08:00

Illuminar стала сильнейшей на отборочных к WESG 2019 по CS:GO для Восточной Европы. В финале команда Павла «innocent» Мосека оказалась сильнее AGO со счетом 2:1.

Отборочные проходили по системе double-elimination. Illuminar не проиграла ни одного матча на квалификации. На пути к финалу она оказалась сильнее ENRAGE, SKADE и ARCY. В отборочных для Восточной Европы также выступила Virtus.pro. Она заняла 5-6 место — в стартовом матче VP уступила AGO, а затем в нижней сетке победила Wis?a Krakоw и проиграла SKADE.

WESG 2019 пройдет в марте 2020 года в Чунцине (Китай). 24 команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/illuminar-vyigrala-otborochnye-na-wesg-2019-dlya-vostochnoi-evropy

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