ESL анонсировала даты и детали проведения Intel Extreme Masters Season XIV – Chicago по CS:GO. Турнир состоится в июле 2019 года.

Групповой этап сыграют 18-20 июля в формате GSL по четыре коллектива в каждой группе. Все матчи проведут до двух побед. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап чемпионата, а остальные покинут турнир.

Плей-офф проведут в арене "Юнайтед-центр" – ее вместимость составляет 23 500 человек. В сетке single-elimination четыре команды сразятся за выход в финал чемпионата. Встречи полуфиналов будут сыграны до двух побед, а решающий матч – до трех. Победитель соревнования получит 125 тысяч долларов.

IEM Season XIV Chicago пройдет в США с 18 по 21 июля. Восемь команд разыграют 250 тысяч долларов.